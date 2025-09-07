Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области назначается части пожилых украинцев, отвечающих определенным критериям отбора, сообщает Politeka.

Это предусмотрено постановлением правительства.

Выплаты предусмотрены правительственным постановлением и направлены на поддержку пожилых людей, не имеющих семейной опеки и финансовой поддержки. Для таких граждан предусмотрены ежемесячные доплаты, позволяющие улучшить материальное обеспечение и покрыть базовые нужды.

Получить дополнительные выплаты могут одинокие пенсионеры, отвечающие условиям, определенным в статьях 4 и 7 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью». Доплата начисляется тем, кто получает пенсию по возрасту и не пользуется другими социальными выплатами. По состоянию на конец 2024 года размер пособия составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что составляет 944 гривны ежемесячно.

Чтобы претендовать на денежную помощь в Винницкой области, необходимо соответствовать нескольким критериям: возраст от 80 лет и старше, статус одинокого без семьи, исключительно пенсия по возрасту и потребность в постоянном уходе, подтвержденная медицинским заключением. Лица, получающие пенсию по инвалидности или другие соцвыплаты, прибавку не получают.

Для оформления ежемесячной доплаты одинокий пенсионер должен обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить паспорт, идентификационный код, справку об отсутствии других соцвыплат и заключение врача о необходимости ухода. После положительного решения фонда дополнительные 944 гривны ежемесячно будут начисляться, улучшая финансовое положение пожилого человека.

Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области предоставляет возможность поддержки одиноких пожилых граждан и обеспечивает регулярное повышение пенсионных выплат.

