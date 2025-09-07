Місцевим мешканцям надали графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 вересня у Дніпропетровській області.

Графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 вересня у Дніпропетровській області введений через планові ремонтні роботи на території облцентру та району, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій філії "Газмереж", через це низка будинків тимчасово залишиться без газопостачання.

Графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 вересня у Дніпропетровській області передбачає обмеження подачі блакитного палива у Дніпрі та Дніпровському районі з 8.09 2025 року.

Роботи проводитимуться для перевірки та ремонту систем газопостачання. Мешканцям слід підготуватися до тимчасових обмежень, перекрити крани на газових приладах і забезпечити доступ працівникам для безпечного проведення робіт.

У Дніпрі 8.09 блакитного палива не буде на проспекті Олександра Поля, 54, 54а, 56, 56а, 58, 58а та 95. 9.09 обмеження торкнуться Широкої, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86а, 88.

9.09 та 10.09 роботи зачеплять вулицю Калинову, 82, під’їзди 5 та 6. 10.09 газопостачання не буде на Данила Самойловича 3, 4, у провулку Мармуровому з 1 по 7, 8, 10, 12-21, 23, Пашківському 3, 5, 7, 10-16, 25 та на Марії Грінченко 16, 20/2, 20/3, 24.

11.09 та 12.09 роботи проводитимуться на Донецькому шосе 15, під’їзди 1, 2, 4. 12.09 обмеження торкнуться Робочої 168, 170, 172 та Старокозацької 78в.

Окрім облцентру, графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 вересня у Дніпропетровській області охоплює й Солонянську селищну громаду.

Там тимчасово буде припинено газопостачання для 81 споживача приватного сектору з 08:00 9.09 до 17:00 11.09. Ці роботи необхідні для виконання газонебезпечних ремонтних робіт і перевірки систем розподілу блакитного палива.

