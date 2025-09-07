Местным жителям предоставили график отключения газа на неделю с 8 по 14 сентября в Днепропетровской области.

График отключения газа на неделю с 8 по 14 сентября в Днепропетровской области введен из-за плановых ремонтных работ на территории облцентра и района, сообщает Politeka.

Как информируют в местном филиале "Газсетей", из-за этого ряд домов временно останется без газоснабжения.

График отключения газа в неделю с 8 по 14 сентября в Днепропетровской области предусматривает ограничение подачи голубого топлива в Днепре и Днепровском районе с 8.09 2025 года.

Работы будут производиться для проверки и ремонта систем газоснабжения. Жителям следует подготовиться к временным ограничениям, перекрыть краны на газовых приборах и обеспечить доступ работникам для безопасного производства работ.

В Днепре 8.09 голубого топлива не будет на проспекте Александра Поля, 54, 54а, 56, 56а, 58, 58а и 95. 9.09 ограничения коснутся Широкой, 48, 50, 52, 54, 56, 6 5 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86а, 88.

9.09 и 10.09 работы коснутся улицы Калиновой, 82, подъезды 5 и 6. 10.09 газоснабжения не будет на Даниила Самойловича 3, 4, в переулке Мраморном с 1 по 7, 8, 10, 12-21, 23, Пашковском 3, 5, 7, 10-16, 25 и Марии Гринченко 16, 20/2, 20/3, 24.

11.09 и 12.09 работы будут проводиться на Донецком шоссе 15, подъезды 1, 2, 4. 12.09 ограничения коснутся Рабочей 168, 170, 172 и Старокозацкой 78в.

Кроме облцентра график отключения газа на неделю с 8 по 14 сентября в Днепропетровской области охватывает и Солонянскую поселковую общину.

Там временно будет прекращено газоснабжение для 81 потребителя частного сектора с 08:00 9.09 до 17:00 11.09 . Эти работы необходимы для выполнения газоопасных ремонтных работ и проверки систем распределения голубого топлива.

