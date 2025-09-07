Нова система оплати проїзду у Запоріжжі пришвидшує посадку, знижує ймовірність помилок під час розрахунків та робить пересування зручним.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі стартувала у серпні та вже доступна всім мешканцям і гостям міста, повідомляє Politeka.

Тепер для користування громадським транспортом не потрібні готівка або прив’язка до конкретного банку: достатньо спеціальної картки або смартфона.

КП «Запоріжелектротранс» встановило валідатори у тролейбусах, автобусах і трамваях. Пасажир прикладає картку або гаджет, і оплата проходить автоматично. Новий інструмент — транспортна картка «Січ Загальна», яку можна оформити у двох пунктах: на вул. Шкільна, 2, у касі депо та біля головного входу підприємства. Прийом здійснюють у робочі дні з 08:00 до 15:30.

Вартість картки складає 60 гривень, сплата проводиться через термінали EasyPay. Після активації вона працює у всіх видах муніципального транспорту, що дозволяє уникати черг і економити час. Попит високий, але завдяки організації потоків черги вдалося мінімізувати.

Впровадження безготівкових розрахунків підкреслює цифровізацію міських сервісів. Пасажири більше не витрачають час на дрібні гроші або очікування решти, достатньо скористатися валідатором.

За словами представників «Запоріжелектротрансу», нова система оплати проїзду у Запоріжжі пришвидшує посадку, знижує ймовірність помилок під час розрахунків та робить пересування зручним і для пасажирів, і для водіїв. Електронний сервіс дозволяє оптимізувати час поїздок і наблизити транспорт до сучасних стандартів.

До слова, також повідомлялося про те, що в Запоріжжі ввели новий графік руху транспорту. Це крок до покращення системи перевезень.

