Обмеження руху транспорту у Вінниці внесуть певні корективи та незручності у щоденне пересування обласним центром.

У Вінниці запроваджують тимчасові обмеження руху транспорту, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради, обмеження руху транспорту у Вінниці буде актуальним у період з 1 вересня 2025 року по 31 серпня 2026 року.

Такі незручності пов’язані з будівництвом багатоквартирного будинку на перехресті вулиць Академіка Янгеля та Варшавської. Дорогу повністю не перекриватимуть, проте проїзд буде організовано так, щоб забезпечити безпеку водіїв і пішоходів.

Спецтранспорт, зокрема швидка, пожежна та поліція, зможе проїжджати без перешкод. Для пішоходів облаштують тимчасовий безпечний маршрут, а територія будівельного майданчика буде огороджена.

Комунальне підприємство СМЕД ОДР встановить усі необхідні дорожні знаки та технічні засоби для регулювання проїзду даною ділянкою.

Роботи проводитимуться з урахуванням безпеки працівників і мешканців, а також для забезпечення безперешкодного курсування прилеглими вулицями.

Місцевих жителів і водіїв просять бути уважними та враховувати ці тимчасові зміни при плануванні маршруту, адже обмеження руху транспорту у Вінниці можуть спричиняти затори та змушувати обирати об’їзні шляхи.

Окрім цього, нагадаємо, що в області введено заборони для вантажівок через високу температуру повітря. Правила стосуються транспортних засобів із навантаженням на вісь понад 7 тонн, якщо температура повітря перевищує 28 градусів.

Інспектор відділу безпеки патрульної поліції Денис Горкуша пояснив, що це роблять, аби надважкі фури не руйнували асфальт. Як тільки спека спаде, ці заборони буде знято.

За словами Горкуші, при температурі понад 28 градусів асфальт може розпливатися і утворювати колійність, що у довгостроковій перспективі призведе до руйнування дороги.

