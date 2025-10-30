Графік відключення світла у листопаді в Дніпрі має свою послідовність.

Графік відключення світла у листопаді в Дніпрі передбачає тимчасові перерви через планові ремонтні дії, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Для зручності побутових користувачів 1–2 числа адреси поділені на три черги, яким електроживлення відключатимуть послідовно з 08:00 орієнтовно до 20:00 або до завершення робіт.

Перша черга: вул. Братів Горобців (40, 40А, 42, 44А, 48, 51), Макарова (2А, 4А), Робоча (79–172), Театральна (2–5), Холодноярська (1–20), пров. Листяний (1–18), пров. Ялицевий (4–16).

Друга черга: Робоча (91Б–178), Кленова (1–5), Криворізька (12–50), Автозаводська (1–136), Арабатська (34–55), Переможців (1–110), тупик Криворізький (1–41), проїзди Тупиковий (1–15), Шаховий (1–67А), Зимова (1–20), Громадський (1–42), Зимовий (1–8), Криворізький (4–13), Миколи Погрібняка (1–51), Правди (1–66), Ганни Німець (2–8), Михайла Сапожнікова (1–22), Ізюмський (12–109), Північний (1–16), Надбалківська (4–40А), Павла Чубинського (4–13), а також Братів Горобців (56–64А).

Третя черга: Братів Горобців (53А, 59, 66), Криворізька (10), Макарова (8), пров. Верстатобудівельний (3), Надії Алексєєнко (108), Робоча (71, 75).

Графік відключення світла у листопаді в Дніпрі визначає послідовність:

1 листопада — перша черга (09:00–13:00; 15:00–19:00), друга (08:00–11:00; 13:00–17:00; 19:00–20:00), третя (08:00–09:00; 11:00–15:00; 17:00–20:00).

2 листопада — перша (08:00–09:00; 11:00–15:00; 17:00–20:00), друга (09:00–13:00; 15:00–19:00), третя (08:00–11:00; 13:00–17:00; 19:00–20:00).

Клієнтам радять відключити техніку під час ремонтів і не вмикати її щонайменше пів години після появи напруги, щоб уникнути пошкоджень приладів через навантаження.

