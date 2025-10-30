График отключения света в ноябре в Днепре имеет свою последовательность.

График отключения света в ноябре в Днепре предусматривает временные перерывы из-за плановых ремонтных действий, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

Для удобства бытовых пользователей 1–2 числа адреса разделены на три очереди, которым электропитание будут отключаться последовательно с 08:00 до 20:00 или до завершения работ.

Первая очередь: ул. Братьев Воробьёв (40, 40А, 42, 44А, 48, 51), Макарова (2А, 4А), Рабочая (79–172), Театральная (2–5), Холодноярская (1–20), пер. Листяной (1–18), пер. Пихтовый (4–16).

Вторая очередь: Рабочая (91Б-178), Кленовая (1-5), Криворожская (12-50), Автозаводская (1-136), Арабатская (34-55), Победителей (1-110), тупик Криворожский (1-41), проездовой Тупиковый Зимняя (1–20), Общественный (1–42), Зимний (1–8), Криворожский (4–13), Николая Погребняка (1–51), Правды (1–66), Анны Немец (2–8), Михаила Сапожникова (1–22), Изюмский (12) (4-40А), Павла Чубинского (4-13), а также Братьев Воробьёв (56-64А).

Третья очередь: Братьев Воробьёв (53А, 59, 66), Криворожская (10), Макарова (8), пер. Станостроительный (3), Надежды Алексеенко (108), Рабочая (71, 75).

График отключения света в ноябре в Днепре определяет последовательность:

1 ноября — первая очередь (09:00–13:00; 15:00–19:00), вторая (08:00–11:00; 13:00–17:00; 19:00–20:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 11:00–15:00; 17:00–20:00).

2 ноября — первая (08:00–09:00; 11:00–15:00; 17:00–20:00), вторая (09:00–13:00; 15:00–19:00), третья (08:00–11:00; 13:00–1;

Клиентам советуют отключить технику во время ремонтов и не включать ее как минимум пол часа после появления напряжения во избежание повреждений приборов из-за нагрузки.

