Усі отримувачі виплати для ВПО у Сумській області повинні до 1 листопада 2025 року виконати кілька простих дій.

Для частини внутрішньо переміщених осіб у Сумській області існує ризик втратити виплати на проживання вже в листопаді, повідомляє Politeka.net.

Пенсійний фонд України пояснив причини можливого припинення допомоги та надав рекомендації, як цього уникнути.

Згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду, внутрішньо переміщені особи, які хочуть продовжити отримувати виплати для ВПО, мають оновити свої персональні дані та підтвердити право на отримання державної допомоги.

Це означає, що необхідно повідомити про всі зміни, які можуть вплинути на призначення виплат — зокрема про:

зміну прізвища, імені або по батькові;

зміну місця проживання чи реєстрації;

отримання нового паспорта;

виїзд за кордон.

Крім того, усі отримувачі виплати для ВПО у Сумській області повинні до 1 листопада 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. Це обов’язкова процедура, яка підтверджує особу одержувача й дозволяє надалі отримувати соціальні виплати.

Фізична ідентифікація стосується отримувачів таких видів державної допомоги:

малозабезпечених сімей;

осіб, які отримують допомогу на дітей під опікою чи піклуванням;

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, у тому числі з інвалідністю;

батьків-вихователів і прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;

дітей, що мають тяжкі захворювання;

осіб, які не мають права на пенсію або мають інвалідність;

одержувачів допомоги на догляд;

осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю;

непрацюючих осіб, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійну виплату.

Пройти фізичну ідентифікацію можна кількома зручними способами:

Особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, маючи при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Онлайн — за допомогою електронного підпису Дія.Підпис через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Через відеозв’язок — подавши заявку на дистанційне проходження ідентифікації на порталі Пенсійного фонду.

За кордоном — звернувшись до дипломатичної установи України для підтвердження факту перебування особи в живих.

