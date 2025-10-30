Для части внутриперемещенных лиц в Сумской области существует риск потерять выплаты на проживание уже в ноябре, сообщает Politeka.net.
Пенсионный фонд Украины объяснил причины возможного прекращения помощи и предоставил рекомендации, как этого избежать.
Согласно разъяснениям ПФУ, внутренне перемещенные лица, желающие продолжить получать выплаты для ВПЛ, должны обновить свои персональные данные и подтвердить право на получение государственной помощи.
Это означает, что необходимо сообщить обо всех изменениях, которые могут повлиять на назначение помощи, в частности:
- смену фамилии, имени или отчества;
- смену места жительства или регистрации;
- получение нового паспорта;
- выезд за границу.
Кроме того, все получатели выплаты для ВПЛ в Сумской области должны до 1 ноября 2025 пройти физическую идентификацию. Это обязательная процедура, подтверждающая личность получателя и позволяющая в дальнейшем получать социальные выплаты.
Физическая идентификация касается получателей следующих видов государственной помощи:
- малообеспеченных семей;
- лиц, получающих пособие на детей под опекой или попечительством;
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;
- родителей-воспитателей и приемных родителей, получающих денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;
- детей, имеющих тяжелые заболевания;
- лиц, не имеющих права на пенсию или имеющих инвалидность;
- получателей пособия по уходу;
- лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;
- неработающих лиц, достигших пенсионного возраста, но еще не получивших права на пенсионную выплату.
Пройти физическую идентификацию можно несколькими удобными способами:
- Лично — в любом сервисном центре ПФУ, имея при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Онлайн – с помощью электронной подписи Дия. Подпись через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.
- Через видеосвязь – подав заявку на дистанционное прохождение идентификации на портале Пенсионного фонда.
- За границей — обратившись в дипломатическое учреждение Украины для подтверждения факта нахождения личности в живых.
