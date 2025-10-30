Все получатели выплаты ВПЛ в Сумской области должны до 1 ноября 2025 года выполнить несколько простых действий.

Для части внутриперемещенных лиц в Сумской области существует риск потерять выплаты на проживание уже в ноябре, сообщает Politeka.net.

Пенсионный фонд Украины объяснил причины возможного прекращения помощи и предоставил рекомендации, как этого избежать.

Согласно разъяснениям ПФУ, внутренне перемещенные лица, желающие продолжить получать выплаты для ВПЛ, должны обновить свои персональные данные и подтвердить право на получение государственной помощи.

Это означает, что необходимо сообщить обо всех изменениях, которые могут повлиять на назначение помощи, в частности:

смену фамилии, имени или отчества;

смену места жительства или регистрации;

получение нового паспорта;

выезд за границу.

Кроме того, все получатели выплаты для ВПЛ в Сумской области должны до 1 ноября 2025 пройти физическую идентификацию. Это обязательная процедура, подтверждающая личность получателя и позволяющая в дальнейшем получать социальные выплаты.

Физическая идентификация касается получателей следующих видов государственной помощи:

малообеспеченных семей;

лиц, получающих пособие на детей под опекой или попечительством;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;

родителей-воспитателей и приемных родителей, получающих денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;

детей, имеющих тяжелые заболевания;

лиц, не имеющих права на пенсию или имеющих инвалидность;

получателей пособия по уходу;

лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;

неработающих лиц, достигших пенсионного возраста, но еще не получивших права на пенсионную выплату.

Пройти физическую идентификацию можно несколькими удобными способами:

Лично — в любом сервисном центре ПФУ, имея при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Онлайн – с помощью электронной подписи Дия. Подпись через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Через видеосвязь – подав заявку на дистанционное прохождение идентификации на портале Пенсионного фонда.

За границей — обратившись в дипломатическое учреждение Украины для подтверждения факта нахождения личности в живых.

