Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається громадянам, які відповідають визначеним умовам, повідомляє Politeka.

Програма розрахована на підтримку переселенців похилого віку із Селидівської, Вугледарської та Комарської громад, котрі залишили свої домівки через бойові дії. Для них організовується видача продуктових наборів, що покривають основні потреби. Розподіл здійснюється у селі Петропавлівська Борщагівка. Участь можлива лише після заповнення онлайн-форми за спеціальним посиланням.

Отримати допомогу можуть виключно особи зі статусом внутрішньо переміщеної особи, оформленим у період із 2022 по 2025 рік. Такий порядок забезпечує прозорість процесу й спрямовує ресурси тим, хто справді їх потребує. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області сприяє забезпеченню літніх людей необхідними продуктами й базовими речами, полегшуючи їхнє повсякденне життя та підтримуючи соціально.

Центри «СЕЛИДОВЕ.UA» діють у різних містах регіону, де переселенці можуть отримати консультації, допомогу з документами й доступ до соціальних послуг. У Петропавлівській Борщагівці пункт працює за адресою вул. Борщагівська, 30а; у Кам’янському — вул. Василя Стуса, 15б; у Нововолинську — вул. Шевченка, 7. Актуальна інформація про програму регулярно з’являється в Instagram і Telegram, що дозволяє учасникам своєчасно дізнаватися про нові можливості та подачу заявок.

Також у регіоні доступні варіанти працевлаштування для літніх громадян, які не потребують значних фізичних навантажень, забезпечують стабільну оплату, зручний графік і комфортні умови, допомагаючи людям залишатися активними та незалежними.

