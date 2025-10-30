Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется гражданам, отвечающим определенным условиям, сообщает Politeka.

Программа рассчитана на поддержку пожилых переселенцев из Селидовской, Угледарской и Комарской общин, покинувших свои дома из-за боевых действий. Для них организуется выдача продуктовых наборов покрывающих основные потребности. Распределение осуществляется в селе Петропавловская Борщаговка. Участие возможно только после заполнения онлайн-формы по специальной ссылке.

Получить помощь могут исключительно лица со статусом внутриперемещенного лица, оформленным в период с 2022 по 2025 год. Такой порядок обеспечивает прозрачность процесса и направляет ресурсы тем, кто действительно в них нуждается. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области способствует обеспечению пожилых людей необходимыми продуктами и базовыми вещами, облегчая их повседневную жизнь и социально поддерживая.

Центры «СЕЛИДОВЕ.UA» действуют в разных городах региона, где переселенцы могут получить консультации, помощь с документами и доступ к социальным услугам. В Петропавловской Борщаговке пункт работает по адресу ул. Борщаговская, 30а; в Каменском - ул. Василия Стуса, 15б; в Нововолынске - ул. Шевченко, 7. Актуальная информация о программе регулярно появляется в Instagram и Telegram, что позволяет участникам своевременно узнавать новые возможности и подачу заявок.

Также в регионе доступны варианты трудоустройства для пожилых граждан, не требующих значительных физических нагрузок, обеспечивают стабильную оплату, удобный график и комфортные условия, помогая людям оставаться активными и независимыми.

