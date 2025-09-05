Ограничения движения транспорта в Виннице внесут определенные коррективы и неудобства в ежедневное передвижение по областному центру.

В Виннице вводят временные ограничения движения транспорта , сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета, ограничение движения транспорта в Виннице будет актуально в период с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года.

Такие неудобства связаны со строительством многоквартирного дома на перекрестке улиц Академика Янгеля и Варшавской. Дорогу не будут полностью перекрывать, однако проезд будет организован так, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов.

Спецтранспорт, в том числе скорая, пожарная и полиция, сможет проезжать беспрепятственно. Для пешеходов обустроят временный безопасный маршрут, а территория строительной площадки будет ограждена.

Коммунальное предприятие СМЭД ОДР установит все необходимые дорожные знаки и технические средства для регулирования проезда по данному участку.

Работы будут проводиться с учетом безопасности работников и жителей, а также для обеспечения беспрепятственного курсирования по близлежащим улицам.

Местных жителей и водителей просят быть внимательными и учитывать эти временные изменения при планировании маршрута, ведь ограничения движения транспорта в Виннице могут вызвать пробки и заставлять выбирать объездные пути.

Кроме этого, напомним, что в области введены запреты для грузовиков из-за высокой температуры воздуха. Правила касаются транспортных средств с погрузкой на ось более 7 тонн, если температура воздуха превышает 28 градусов.

Инспектор отдела безопасности патрульной полиции Денис Горкуша объяснил, что это делают, чтобы сверхтяжелые фуры не разрушали асфальт. Как только жара спадет, эти запреты будут сняты.

По словам Горкуши, при температуре более 28 градусов асфальт может расплываться и образовывать путей, что в долгосрочной перспективе приведет к разрушению дороги.

