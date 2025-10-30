Робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює сегменти прибирання, торгівлі та логістики.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області представлена кількома практичними варіантами працевлаштування, що дають змогу обрати зручний графік та напрям діяльності, інформує Politeka.

На порталі work.ua зібрані актуальні вакансії від місцевих роботодавців.

ФОП Овчаренко Л. шукає покоївку для прибирання готельних квартир у центрі Полтави. Оплата прив’язана до відпрацьованих годин і становить приблизно 16–18 тисяч гривень. Вакансія передбачає переважно денний режим — близько 09:00–18:00, можливе узгодження індивідуального графіка. Серед вимог — охайність, відповідальне ставлення до справи, пунктуальність і готовність опанувати потрібні навички. Позиція підходить також студентам та молодим матерям.

У розділі торгівлі доступна пропозиція від Vodafone Retail Україна. Продавець-консультант отримує базову винагороду 22–30 тисяч плюс відсотки від продажів. Працівникам гарантують офіційне оформлення, оплачувану відпустку, лікарняні та медичне страхування. Обов’язки охоплюють продаж смартфонів, аксесуарів, інформування клієнтів про тарифи й акції, роботу з касою та участь у інвентаризації. Компанія проводить навчання й надає наставництво.

Комірником у ТОВ «Техпром Інтернешенел» можуть стати кандидати без попереднього досвіду — зарплата 28–35 тисяч із преміями. Завдання включають пакування, доставку й відвантаження товарів. Графік — п’ять днів на тиждень; вихідні — субота і неділя. Працівникам обіцяють стабільні виплати і дружню команду.

Отже, робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює сегменти прибирання, торгівлі та логістики; пропозиції здебільшого передбачають офіційне працевлаштування, стабільні нарахування та можливість підібрати зручний режим.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.