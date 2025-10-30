Работа для пенсионеров в Полтавской области включает сегменты уборки, торговли и логистики.

Работа для пенсионеров в Полтавской области представлена ​​несколькими практическими вариантами трудоустройства, позволяющими выбрать удобный график и направление деятельности, информирует Politeka.

На сайте work.ua собраны актуальные вакансии от местных работодателей.

ФЛП Овчаренко Л. ищет горничную для уборки гостиничных квартир в центре Полтавы. Оплата привязана к отработанным часам и составляет примерно 16–18 тысяч гривен. Вакансия предусматривает преимущественно дневной режим - около 09:00-18:00, возможно согласование индивидуального графика. Среди требований — аккуратность, ответственное отношение к делу, пунктуальность и готовность овладеть нужными навыками. Позиция подходит также студентам и молодым матерям.

В разделе торговли доступно предложение от Vodafone Retail Украина. Продавец -консультант получает базовое вознаграждение 22–30 тысяч плюс проценты от продаж. Работникам гарантируют официальное оформление, оплачиваемый отпуск, больничные и медицинское страхование. Обязанности включают в себя продажу смартфонов, аксессуаров, информирование клиентов о тарифах и акциях, работу с кассой и участие в инвентаризации. Компания проводит обучение и дает наставничество.

Кладовщиком в ООО «Техпром Интернешенел» могут стать кандидаты без предыдущего опыта — зарплата 28–35 тысяч с премиями. Задачи включают упаковку, доставку и отгрузку товаров. График – пять дней в неделю; выходные – суббота и воскресенье. Работникам обещают стабильные выплаты и дружескую команду.

Следовательно, работа для пенсионеров в Полтавской области охватывает сегменты уборки, торговли и логистики; предложения в большинстве своем предусматривают официальное трудоустройство, стабильные начисления и возможность подобрать удобный режим.

