Особлива увага в межах проєкту приділяється двом ключовим групам населення, які наразі потребують грошової допомоги в Одеській області.

В Одеській області пенсіонери та інші вразливі категорії населення можуть отримати грошову допомогу в межах реалізації гуманітарного проєкту RISE, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомляється організації «Карітас-Спес Одеса» у Фейсбук.

Програма RISE спрямована на покриття базових потреб людей: придбання продуктів харчування, медикаментів, засобів першої необхідності, а за потреби — забезпечення тимчасовим житлом.

Особлива увага в межах проєкту приділяється двом ключовим групам населення, які наразі потребують найбільшої підтримки.

Перша категорія — це внутрішньо переміщені особи, які протягом останніх 30 днів прибули з тимчасово окупованих територій або з районів, де тривають чи нещодавно завершилися бойові дії. Для таких родин період адаптації після переїзду є надзвичайно складним, тому фінансова допомога від «Карітас-Спес Одеса» покликана стати стартовою підтримкою для облаштування нового життя.

Друга категорія — це мешканці прифронтових громад, які залишаються жити у межах 30 кілометрів від лінії бойових дій. Такі люди часто мають обмежений доступ до продуктів, ліків, води та інших життєво необхідних ресурсів. Програма RISE надає їм фінансову допомогу, щоб вони могли задовольнити найнагальніші повсякденні потреби.

Виплата грошової допомоги для пенсіонерів у Одеській області здійснюється виключно у визначених центрах видачі за попереднім записом. В Одесі прийом бенефіціарів проводиться за адресою Мала Арнаутська, 88.

Кожне домогосподарство має право лише на одну виплату, розраховану на три місяці. Сума допомоги становить 3600 гривень на місяць на кожного члена сім’ї, але не більше ніж для чотирьох осіб у межах одного домогосподарства. Таким чином, максимальний розмір виплати за три місяці може сягати 14 400 гривень.

Щоб взяти участь у програмі, домогосподарство повинно відповідати низці критеріїв. Зокрема, жоден із членів родини не має отримувати грошову допомогу від інших благодійних організацій протягом останніх трьох місяців. Також не допускається участь у попередніх програмах виплат, реалізованих фондом «Карітас-Спес Одеса».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати в листопаді 2025.