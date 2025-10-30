Особое внимание в рамках проекта уделяется двум ключевым группам населения, нуждающимся в денежной помощи в Одесской области.

В Одесской области пенсионеры и другие уязвимые категории населения могут получить денежную помощь в рамках реализации гуманитарного проекта RISE, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщается организации «Каритас-Спес Одесса» в Фейсбуке.

Программа RISE направлена ​​на покрытие базовых потребностей людей: приобретение продуктов питания, медикаментов, средств первой необходимости, а при необходимости обеспечение временным жильем.

Особое внимание в рамках проекта уделяется двум ключевым группам населения, которые нуждаются в наибольшей поддержке.

Первая категория — это внутренне перемещенные лица, прибывшие в течение последних 30 дней с временно оккупированных территорий или из районов, где продолжаются или недавно завершились боевые действия. Для таких семей период адаптации после переезда очень сложный, поэтому финансовая помощь от «Каритас-Спес Одесса» призвана стать стартовой поддержкой для обустройства новой жизни.

Вторая категория – это жители прифронтовых общин, которые остаются жить в пределах 30 километров от линии боевых действий. Такие люди часто имеют ограниченный доступ к продуктам, лекарствам, воде и другим жизненно необходимым ресурсам. RISE предоставляет им финансовую помощь, чтобы они могли удовлетворить самые неотложные повседневные потребности.

Выплата денежной помощи для пенсионеров в Одесской области производится исключительно в определенных центрах выдачи по предварительной записи. В Одессе прием бенефициаров проводится по адресу Малая Арнаутская, 88.

Каждое домохозяйство имеет право только на одну выплату, рассчитанную на три месяца. Сумма пособия составляет 3600 гривен в месяц на каждого члена семьи, но не более четырех человек в пределах одного домохозяйства. Таким образом, максимальный размер выплаты за три месяца может достигать 14 400 гривен.

Чтобы принять участие в программе, домохозяйство должно соответствовать ряду критериев. В частности, ни один из членов семьи не должен получать денежную помощь от других благотворительных организаций за последние три месяца. Также не допускается участие в предварительных программах выплат, реализуемых фондом «Каритас-Спес Одесса».

