ПФУ попереджає, що частина переселенців у Черкаській області може втратити право на отримання виплат для ВПО вже в листопаді 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Пенсійний фонд України пояснив причини можливого припинення допомоги та надав рекомендації, як цього уникнути.

У відомстві пояснюють, що для продовження нарахування допомоги переселенцям необхідно оновити персональні дані та підтвердити право на отримання соціальної виплати.

Зокрема, потрібно повідомити про будь-які зміни, які можуть вплинути на призначення, а саме:

  • зміну прізвища, імені або по батькові;
  • зміну місця проживання чи реєстрації;
  • отримання нового паспорта;
  • виїзд за кордон.

Крім того, усі отримувачі виплат для ВПО у Черкаській області до 1 листопада 2025 року повинні пройти фізичну ідентифікацію. Це обов’язкова процедура, яка підтверджує особу одержувача та дозволяє продовжити отримання державних соціальних виплат.

Фізична ідентифікація обов’язкова для отримувачів наступних видів державної підщтримки:

  • малозабезпечених сімей;
  • осіб, які отримують допомогу на дітей під опікою або піклуванням;
  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;
  • батьків-вихователів і прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;
  • дітей із тяжкими захворюваннями;
  • осіб, які не мають права на пенсію або мають інвалідність;
  • отримувачів допомоги на догляд;
  • осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю;
  • непрацюючих осіб, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійну виплату.

Пройти фізичну ідентифікацію можна кількома способами:

  • Особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.
  • Онлайн — за допомогою електронного підпису Дія.Підпис через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
  • Через відеозв’язок — подавши заявку на дистанційне проходження процедури на порталі Пенсійного фонду.
  • За кордоном — звернувшись до дипломатичної установи України для підтвердження факту перебування особи в живих.

