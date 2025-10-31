Виплати для ВПО в листопаді у Черкаській області можуть бути припинены, тому важливо знати причини цього.

ПФУ попереджає, що частина переселенців у Черкаській області може втратити право на отримання виплат для ВПО вже в листопаді 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Пенсійний фонд України пояснив причини можливого припинення допомоги та надав рекомендації, як цього уникнути.

У відомстві пояснюють, що для продовження нарахування допомоги переселенцям необхідно оновити персональні дані та підтвердити право на отримання соціальної виплати.

Зокрема, потрібно повідомити про будь-які зміни, які можуть вплинути на призначення, а саме:

зміну прізвища, імені або по батькові;

зміну місця проживання чи реєстрації;

отримання нового паспорта;

виїзд за кордон.

Крім того, усі отримувачі виплат для ВПО у Черкаській області до 1 листопада 2025 року повинні пройти фізичну ідентифікацію. Це обов’язкова процедура, яка підтверджує особу одержувача та дозволяє продовжити отримання державних соціальних виплат.

Фізична ідентифікація обов’язкова для отримувачів наступних видів державної підщтримки:

малозабезпечених сімей;

осіб, які отримують допомогу на дітей під опікою або піклуванням;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;

батьків-вихователів і прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;

дітей із тяжкими захворюваннями;

осіб, які не мають права на пенсію або мають інвалідність;

отримувачів допомоги на догляд;

осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю;

непрацюючих осіб, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійну виплату.

Пройти фізичну ідентифікацію можна кількома способами:

Особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Онлайн — за допомогою електронного підпису Дія.Підпис через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Через відеозв’язок — подавши заявку на дистанційне проходження процедури на порталі Пенсійного фонду.

За кордоном — звернувшись до дипломатичної установи України для підтвердження факту перебування особи в живих.

