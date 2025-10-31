Выплаты для ВПЛ в ноябре в Черкасской области могут быть прекращены, поэтому важно знать причины этого.

ПФУ предупреждает, что часть переселенцев в Черкасской области может лишиться права на получение выплат для ВПЛ уже в ноябре 2025 года, сообщает Politeka.net.

Пенсионный фонд Украины объяснил причины возможного прекращения помощи и предоставил рекомендации, как этого избежать.

В ведомстве объясняют, что для продления начисления помощи переселенцам необходимо обновить персональные данные и подтвердить право на получение социальной выплаты.

В частности, нужно сообщить о любых изменениях, которые могут повлиять на назначение, а именно:

смену фамилии, имени или отчества;

смену места жительства или регистрации;

получение нового паспорта;

выезд за границу.

Кроме того, все получатели выплат для ВПЛ в Черкасской области до 1 ноября 2025 должны пройти физическую идентификацию. Это обязательная процедура, подтверждающая личность получателя и позволяющая продолжить получение государственных социальных выплат.

Физическая идентификация обязательна для получателей следующих видов государственной поддержки:

малообеспеченных семей;

лиц, получающих пособие на детей под опекой или попечительством;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;

родителей-воспитателей и приемных родителей, получающих денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;

детей с тяжелыми заболеваниями;

лиц, не имеющих права на пенсию или имеющих инвалидность;

получателей пособия по уходу;

лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;

неработающих лиц, достигших пенсионного возраста, но еще не получивших права на пенсионную выплату.

Пройти физическую идентификацию можно несколькими способами:

Лично — в любом сервисном центре ПФУ с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Онлайн – с помощью электронной подписи Дия. Подпись через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Через видеосвязь – подав заявку на дистанционное прохождение процедуры на портале ПФУ.

За границей — обратившись в дипломатическое учреждение Украины для подтверждения факта нахождения личности в живых.

