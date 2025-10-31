ПФУ предупреждает, что часть переселенцев в Черкасской области может лишиться права на получение выплат для ВПЛ уже в ноябре 2025 года, сообщает Politeka.net.
Пенсионный фонд Украины объяснил причины возможного прекращения помощи и предоставил рекомендации, как этого избежать.
В ведомстве объясняют, что для продления начисления помощи переселенцам необходимо обновить персональные данные и подтвердить право на получение социальной выплаты.
В частности, нужно сообщить о любых изменениях, которые могут повлиять на назначение, а именно:
- смену фамилии, имени или отчества;
- смену места жительства или регистрации;
- получение нового паспорта;
- выезд за границу.
Кроме того, все получатели выплат для ВПЛ в Черкасской области до 1 ноября 2025 должны пройти физическую идентификацию. Это обязательная процедура, подтверждающая личность получателя и позволяющая продолжить получение государственных социальных выплат.
Физическая идентификация обязательна для получателей следующих видов государственной поддержки:
- малообеспеченных семей;
- лиц, получающих пособие на детей под опекой или попечительством;
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;
- родителей-воспитателей и приемных родителей, получающих денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;
- детей с тяжелыми заболеваниями;
- лиц, не имеющих права на пенсию или имеющих инвалидность;
- получателей пособия по уходу;
- лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;
- неработающих лиц, достигших пенсионного возраста, но еще не получивших права на пенсионную выплату.
Пройти физическую идентификацию можно несколькими способами:
- Лично — в любом сервисном центре ПФУ с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
- Онлайн – с помощью электронной подписи Дия. Подпись через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.
- Через видеосвязь – подав заявку на дистанционное прохождение процедуры на портале ПФУ.
- За границей — обратившись в дипломатическое учреждение Украины для подтверждения факта нахождения личности в живых.
