У Івано-Франківську незабаром стане доступною нова система оплати проїзду через мобільний додаток для транспортної картки “Галка”, повідомляє Politeka.

Мешканці зможуть оплачувати поїздки без пластикової картки, користуючись лише смартфоном. Такий підхід спростить пересування громадським транспортом і заощадить час пасажирів. Міський голова Руслан Марцінків під час ефіру на ТРК “Вежа” підтвердив, що додаток уже майже готовий і буде представлений найближчим часом.

Він зазначив, що нова платформа дозволить оплачувати поїздки повністю через телефон, без необхідності виготовлення картки. Напередодні Дня міста у міській раді підписали меморандум із компанією EasyPay, щоб створити універсальний мобільний додаток для “Галки”. Це рішення забезпечить комфорт і допоможе економити кошти мешканцям.

У подальшому планується розширення функціоналу додатку. Картка “Галка” зможе використовуватися не лише для проїзду, а й для інших послуг, підвищуючи практичність для користувачів. Це дозволить швидко та зручно отримувати доступ до сервісів, відповідаючи сучасним стандартам цифровізації транспорту.

Міська влада підкреслює, що нова система оплати проїзду в Івано-Франківську стане ключовим кроком у розвитку електронних сервісів і гарантуватиме зручність та ефективність при щоденному користуванні транспортом.

Крім того, про нову систему оплати за проїзд повідомляли у Львівській області. Тепер мешканці міста можуть розраховуватися за поїздки у громадському транспорті за допомогою QR-кодів.Придбати картку можна в маркетах мережі «Сім-23».

