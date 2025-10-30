В Ивано-Франковске вскоре станет доступна новая система оплаты проезда через мобильное приложение для транспортной карты "Галка", сообщает Politeka.

Жители смогут оплачивать поездки без пластиковой карты, пользуясь только смартфоном. Такой подход упростит передвижение по общественному транспорту и сэкономит время пассажиров. Городской голова Руслан Марцинкив во время эфира на ТРК "Башня" подтвердил, что приложение уже почти готово и будет представлено в ближайшее время.

Он отметил, что новая платформа позволит оплачивать поездки полностью по телефону, без необходимости изготовления карты. В канун Дня города в городском совете подписали меморандум с компанией EasyPay, чтобы создать универсальное мобильное приложение для "Галки". Это решение обеспечит комфорт и поможет сэкономить средства жильцам.

В дальнейшем планируется расширение функционала приложения. Карта "Галка" сможет использоваться не только для проезда, но и для других услуг, повышая практичность для пользователей. Это позволит быстро и удобно получать доступ к сервисам, отвечая современным стандартам цифровизации транспорта.

Городские власти подчеркивают, что новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске станет ключевым шагом в развитии электронных сервисов и гарантирует удобство и эффективность при ежедневном пользовании транспортом.

Кроме того, о новой системе оплаты за проезд сообщали во Львовской области. Теперь жители города могут рассчитываться за поездки в общественном транспорте с помощью QR-кодов. Приобрести карту можно в маркетах сети «Семь-23».

