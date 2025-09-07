Жителям варто врахувати графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 вересня в Запорізькій області та заздалегідь підготуватися до нього.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 вересня в Запорізькій області оприлюднено для мешканців кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

08.09.2025 з 09:00 до 17:00 ремонт електрообладнання проводитиметься у смт. Балабине (вулиці Запорізька 116–72, 61–79а, 81–111, 120–164; Лугова 1–38; Депутатська 40–71; провулок Тихий 10–54), а також у селі Августинівка (вулиці Молодіжна 13–57, Садова 2–55) та Федорівка (вулиці Набережна 1–36, Центральна 19–30, провулки Зелений 11–49, Садовий, Лісова 1–28, Придніпровська 3–7).

09.09.2025 з 09:00 до 17:00 відключення електроенергії відбудеться у селі Придніпровське (вулиці Набережна 27–53, 35–44) та Наталівка (вулиці Високовольтна 1–28, Молодіжна 10–14, Українська 1–54).

10.09.2025 з 09:00 до 17:00 ремонт електрообладнання триватиме у Новосергіївці, Смоляне, Уділенське, Долинське (вулиці Центральна 68–108), Августинівка, Дніпрові Хвилі, Долинівка, Крилівське, Новопетрівка та Федорівка (вулиці Лісова-2 4, Набережна 1–36, Центральна 19–30, провулки Зелений 11–49, Садовий, Лісова 1–28, Придніпровська 3–7).

12.09.2025 з 09:00 до 16:00 відключення електроенергії заплановане у Миколай-Поле, Морозівка, Червонодніпровка, Шевченківське, Лукашеве, Малишівка, Біленьке, Кушугум та Лежине (вулиці Зразкова, Прияружна, Концева, Лугова, Молодіжна, Привокзальна, Центральна, Садова).

Отже, жителям варто врахувати графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 вересня в Запорізькій області та заздалегідь підготуватися до нього.

Також мешканцям радять заздалегідь планувати користування електроприладами у дні відключень.

Останні новини України:

Подорожчання продуктів у Запоріжжі: як супермаркети переписали ціни на важливі товари

Грошова допомога в Запоріжжі: хто має право і як оформити виплати від 2361 гривень

Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: хто має право на отримання 3000 гривень