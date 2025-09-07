Жителям следует учесть график отключения света на неделю с 8 по 14 сентября в Запорожской области и заранее подготовиться к нему.

График отключения света на неделю с 8 по 14 сентября в Запорожской области обнародован для жителей нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго.

08.09.2025 с 09:00 до 17:00 ремонт электрооборудования будет производиться в пгт. Балабино (улицы Запорожская 116–72, 61–79а, 81–111, 120–164; Луговая 1–38; Депутатская 40–71; переулок Тихий 10–54), а также в селе Августиновка (улицы5 Молодые) Федоровка (улицы Набережная 1-36, Центральная 19-30, переулки Зеленый 11-49, Садовый, Лесная 1-28, Приднепровская 3-7).

09.09.2025 с 09:00 до 17:00 отключение электроэнергии произойдет в селе Приднепровское (улицы Набережная 27-53, 35-44) и Натальевка (улицы Высоковольтная 1-28, Молодежная 10-14), Украинская 1

10.09.2025 с 09:00 до 17:00 ремонт электрооборудования продлится в Новосергеевке, Смоляне, Удиленское, Долинское (улицы Центральная 68–108), Августиновка, Днепровые Волны, Долиновка, Крыловское, Новопетровка2 и Федор 1-36, Центральная 19-30, переулки Зеленый 11-49, Садовый, Лесная 1-28, Приднепровская 3-7).

12.09.2025 с 09:00 до 16:00 отключение электроэнергии запланировано в Николаеве-Поле, Морозовке, Червоноднепровке, Шевченковском, Лукашеве, Малышевке, Беленьком, Кушугум и Лежине (улицы Образковая, Приоружная, Прияружная, Центральная, Садовая).

Также жителям советуют заранее планировать использование электроприборов в дни отключений.

