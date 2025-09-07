Робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонує широкий спектр вакансій у сфері торгівлі, охорони та доставки продукції, забезпечуючи офіційне працевлаштування та стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції можна переглянути на сайті work.ua, де вказані умови та графік роботи.

У торговому центрі Gagarin Mall компанія COMFY запрошує прибиральниць на неповну зайнятість. Основні обов’язки включають прибирання торгового залу та підсобних приміщень, підтримку чистоти та порядку. Зарплата становить 5 700 грн. Робочий графік — 3/3 або 2/2 з 8:00 до 15:00. Працівникам надаються робоча форма та інвентар, передбачене офіційне оформлення та своєчасна виплата заробітку.

Компанія Стаф, РОА, ТОВ пропонує посаду охоронника з вахтовим методом 20/10 та заробітком від 10 000 до 15 000 грн. Працівникам надають гуртожиток і харчування. Вимоги включають досвід у охоронних структурах, відсутність судимості, наявність паспорта, ідентифікаційного коду, військового квитка та медичних сертифікатів від психіатра і нарколога. Перевага надається ветеранам.

Для кандидатів із водійськими навичками компанія «М’ясна Мануфактура» пропонує вакансію водія-експедитора. Зарплата від 20 000 до 25 000 грн плюс бонуси. Необхідні посвідчення категорії С або С1, досвід від двох років, пунктуальність та знання доріг міста й області. Обов’язки охоплюють доставку м’ясної продукції, контроль технічного стану автомобіля та взаємодію зі складом і менеджерами. Працівникам надаються офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість кар’єрного зростання.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні напрямки, від торгівлі до логістики та охорони, пропонує комфортні умови, стабільну оплату та офіційне оформлення, що дозволяє поєднувати активність із фінансовою стабільністю.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни