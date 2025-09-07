Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагает широкий спектр вакансий в сфере торговли, охраны и доставки продукции, обеспечивая официальное трудоустройство и стабильный доход, сообщает Politeka.

Актуальные предложения можно посмотреть на сайте work.ua, где указаны условия и график работы.

В торговом центре Gagarin Mall компания COMFY приглашает уборщиц на неполную занятость. Основные обязанности включают уборку торгового зала и подсобных помещений, поддержание чистоты и порядка. Зарплата составляет 5700 грн. Рабочий график – 3/3 или 2/2 с 8:00 до 15:00. Работникам предоставляются рабочая форма и инвентарь, предусмотрено официальное оформление и своевременная выплата заработка.

Компания Стаф, РОА, ООО предлагает должность охранника с вахтенным методом 20/10 и заработком от 10 000 до 15 000 грн. Работникам предоставляют общежитие и питание. Требования включают в себя опыт в охранных структурах, отсутствие судимости, наличие паспорта, идентификационного кода, военного билета и медицинских сертификатов от психиатра и нарколога. Предпочтение отдается ветеранам.

Для кандидатов с водительскими навыками компания «Мясная Мануфактура» предлагает вакансию водителя-экспедитора. Зарплата от 20000 до 25000 грн плюс бонусы. Необходимы удостоверения категории С или С1, опыт от двух лет, пунктуальность и знание дорог города и области. Обязанности включают доставку мясной продукции, контроль технического состояния автомобиля и взаимодействие с составом и менеджерами. Работникам предоставляется официальное трудоустройство, социальные гарантии и возможность карьерного роста.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные направления, от торговли до логистики и охраны, предлагает комфортные условия, стабильную оплату и официальное оформление, что позволяет совмещать активность с финансовой стабильностью.

