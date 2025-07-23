Местным жителям следует знать об ограничении движения в Винницкой области, так что рассказываем об этом подробнее.

На несколько дней водителям придется скорректировать свои маршруты из-за ограничения движения в Винницкой области , сообщает Politeka.

Как говорится на Facebook-странице Барского городского совета, ограничение движения в Винницкой области повлияет на автомобилистов, которые пользуются железнодорожным переездом вблизи Бара.

С 20:00 28 июля до 10:00 30 июля проехать переездом между Баром и Копаем будет невозможно. Ремонтные работы продлятся почти двое суток, и на этот период доступ для транспорта перекроют полностью.

Железнодорожники будут чинить участок на 35-м километре перегона, недалеко от Кузьминцев, Голубовки, Семенок и Залива. Для экстренных служб там обустроят временный настил, чтобы скорая, пожарная и спасатели могли вовремя реагировать на вызовы.

Как только ремонт завершится, переезд снова откроют для проезда. Напомним, что работы на этом участке стартовали еще 14 июля и продлятся до самого конца месяца. Поэтому местные власти просят водителей отнестись к ситуации с пониманием. Говорят, такие меры необходимы для безопасности.

Кроме того, ограничение движения в Винницкой области касается и грузового транспорта. В жаркие дни, когда столбик термометра превышает +28, крупногабаритным авто придется останавливаться.

Запрет действует на дорогах общего пользования государственного значения. Если общая масса машины свыше 24 тонн, а нагрузка на ось превышает 7 тонн, ехать не позволят.

Такие правила в связи с жарой действуют с 09:00 до 22:00. Исключение сделали только для машин, которые перевозят скоропортящиеся продукты, опасные грузы, животных или выполняют критически важные задачи, как эвакуация или доставка военных товаров.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать