На деякі товари в магазинах може спостерігатися дефіцит продуктів у Кіровоградській області та інших регіонах.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може спостерігатись у майбутньому через недобір врожаю окремих овочів, повідомляє Politeka.net.

Про такі очікування повідомив агроном Віталій Морозов.

Він пояснив, що холодна весна суттєво сповільнила розвиток цибулі. У травні рослини перебували лише у фазі трьох-чотирьох листків, тоді як за нормальних умов до цього часу вже мали б сформувати щонайменше п’ять-шість листків.

Агроном зазначив, що навіть посилене підживлення не здатне повністю виправити ситуацію та зменшити дефіцит продуктів у Кіровоградській області та інших регіонах: цибуля засвоює лише ту кількість поживних речовин, яку передбачає її природний цикл розвитку.

Водночас він підкреслив, що господарство не надто стурбоване можливими втратами, адже у північних та західних регіонах України погодні умови були ще суворішими, і саме там очікуються значно більші проблеми з урожаєм. Що ж стосується інших культур, зокрема моркви та буряку, то, за його словами, ситуація виглядає більш оптимістичною: ці овочі мають усі шанси дати врожай у межах звичайних показників.

Окрему увагу варто звернути на ще один виклик для аграрного сектору. У середині липня було зафіксовано масову міграцію сарани. Всього за кілька днів комахи поширилися на площу майже 3 тисяч гектарів. Сарана становить найбільшу небезпеку для злакових культур, серед яких кукурудза, просо та пшениця. Її масове розповсюдження могло б призвести до серйозних втрат та дефіциту продуктів у Кіровоградській області.

Проте, за інформацією Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, у 2025 році значних збитків через нашестя сарани не зафіксовано. Спеціалісти пояснюють це тим, що основна кормова база для шкідника зосереджена переважно у важкодоступних місцях – у заплавах річок, поблизу лісосмуг, у балках та заболочених зонах.

Джерело: agrotimes.ua

