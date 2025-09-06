На некоторые товары в магазинах могут наблюдаться дефицит продуктов в Кировоградской области и других регионах.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может наблюдаться в будущем из-за недобора урожая отдельных овощей, сообщает Politeka.net.

О таких ожиданиях сообщил агроном Виталий Морозов.

Он объяснил, что холодная весна существенно замедлила развитие лука. В мае растения находились только в фазе трех-четырех листьев, тогда как при нормальных условиях к этому времени уже должны были сформировать не менее пяти-шести листьев.

Агроном отметил, что даже усиленная подкормка не способна полностью исправить ситуацию и уменьшить дефицит продуктов в Кировоградской области и других регионах: лук усваивает только то количество питательных веществ, которое предполагает его естественный цикл развития.

В то же время он подчеркнул, что хозяйство не слишком озабочено возможными потерями, ведь в северных и западных регионах Украины погодные условия были еще более суровыми, и именно там ожидаются гораздо большие проблемы с урожаем. Что касается других культур, в частности моркови и свеклы, то, по его словам, ситуация выглядит более оптимистичной: эти овощи имеют все шансы дать урожай в пределах обычных показателей.

Особое внимание следует обратить на еще один вызов для аграрного сектора. В середине июля была зафиксирована массовая миграция саранчи. Всего за несколько дней насекомые распространились на площадь около 3 тысяч гектаров. Сарана представляет наибольшую опасность для злаковых культур, среди которых кукуруза, просо и пшеница. Ее массовое распространение могло бы привести к серьезным потерям и дефициту продуктов в Кировоградской области.

Однако, по информации Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в 2025 году значительный ущерб из-за нашествия саранчи не зафиксирован. Специалисты объясняют это тем, что основная кормовая база для вредителя сосредоточена преимущественно в труднодоступных местах – в поймах рек, вблизи лесных полос, в балках и заболоченных зонах.

