У Полтавській області буде застосовано графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 вересня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Скороходіська селищна рада.

У Полтавському районі плануються тимчасові відключення електроенергії через планові ремонтні роботи на мережах. Орієнтовно світло вимикатимуть з 8:00 до 17:00, а в окремих населених пунктах — до 19:00.

Без електропостачання тимчасово залишаться жителі міст та сіл: Скороходове, Андрійки, Винники, Кащівка, Миргородщина, Нова Україна, Рибалки, Лисівщина, Вільниця, Березове, Кочубеївка, Петрівка, Сем’янівка, Красносілля, Мальці, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка.

Торкнуться знеструмлення також таких населених пунктів:

Сушки, Лютенки, Ковалівка, Підлужжя, Шевченкове, Петрівка Перша, Яреськи, Новомиргород, Тахтаулове, Глазунівка, Оріхівка, Дмитрівка, Червонозаводське, Калашники, Білозірки, Розсошенці, Погреби, Яківці, Степанівка, Сорочинці, Липове, Хомутець, Мала Рублівка, Новосільці, Верхняки, Нижняки, Червоний Шлях, Михайлівка.

Енергетики просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Рекомендується заздалегідь зарядити гаджети та павербанки, підготувати ліхтарики, не залишати увімкнені прилади без нагляду та подбати про продукти в холодильниках.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 вересня в Полтавській області допомагає підтримувати надійність і безпеку електромереж. Хоча відключення створюють тимчасові незручності, вони необхідні для того, щоб уникати аварій у майбутньому та забезпечувати стабільне постачання електроенергії.

