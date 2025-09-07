График отключения света в неделю с 8 по 14 сентября в Полтавской области помогает поддерживать надежность и безопасность электросетей.

В Полтавской области будет применен график отключения света на неделю с 8 по 14 сентября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Скороходский поселковый совет.

В Полтавском районе планируются временные отключения электроэнергии из-за плановых ремонтных работ на сетях. Ориентировочно свет будут выключать с 8:00 до 17:00 , а в отдельных населенных пунктах – до 19:00.

Без электроснабжения временно останутся жители городов и сел: Скороходово, Андрюши, Винники, Кащевка, Миргородщина, Новая Украина, Рыбалки, Лисовщина, Вольница, Березово, Кочубеевка, Петровка, Семьяновка, Красноселье, Мальцы, Новоселовка, Александровка Друга, Панас.

Коснутся обесточивания также следующих населенных пунктов:

Сушки, Лютенки, Ковалевка, Подлужье, Шевченково, Петровка Первая, Ярески, Новомиргород, Тахтаулово, Глазуновка, Ореховка, Дмитровка, Червонозаводское, Калашники, Белозерки, Рассошенцы, Погребы, Яковцы, Степановка, Рубинцы, Сорочинцы, Липовцы, Верхняки, Нижняки, Красный Путь, Михайловка .

Энергетики просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Рекомендуется заранее зарядить гаджеты и павербанки, подготовить фонарики, не оставлять включенные приборы без присмотра и позаботиться о продуктах в холодильниках.

График отключения света в неделю с 8 по 14 сентября в Полтавской области помогает поддерживать надежность и безопасность электросетей. Хотя отключения создают временные неудобства, они необходимы для того, чтобы избегать аварий в будущем и обеспечивать стабильные поставки электроэнергии.

