У Харкові ВПО мають можливість отримати безкоштовне соціальне житло від держави, тому розповідаємо про це більше.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові надається завдяки кільком державним програмам, що створені для підтримки людей, які втратили дах над головою через війну або належать до соціально вразливих категорій, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові доступне військовим, людям з інвалідністю, родинам загиблих захисників, а також тим, хто залишився без дому через бойові дії.

Кожна ініціатива має власні умови, і хоча процес оформлення може бути довгим, ця допомога залишається чи не єдиним шансом знову мати дім для багатьох людей.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові передбачене законом про житловий фонд соціального призначення. Саме цей документ визначає механізм розподілу квартир і коло громадян, які мають право на підтримку.

Насамперед це внутрішньо переміщені особи, військові, сироти, діти без батьківського піклування, особи з інвалідністю, а також родини загиблих воїнів. Право на отримання також мають ті, чий дім був повністю зруйнований через війну.

Для переселенців держава разом з донорами пропонує квартири у новобудовах або службове приміщення на певний період. Найчастіше перевага надається родинам із дітьми, людям похилого віку та тим, хто має інвалідність.

Для військових передбачені нові квартири у ЖК або відновлене помешкання, профінансоване за рахунок державного бюджету чи коштів міжнародних партнерів.

Серед основних ініціатив виділяється «єВідновлення». Вона допомагає переселенцям і тим, хто втратив будинок, отримати компенсацію у вигляді сертифікатів на новий дах над головою чи грошей на будівництво.

Окрім цього, можна взяти участь у «єОселя». Дана програма орієнтована на військових, медиків, педагогів і науковців. Для них доступна іпотека під 3%, а для інших громадян під 7%.

Джерело: 24 канал

Останні новини:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право