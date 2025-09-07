В Харькове ВПЛ имеют возможность получить бесплатное социальное жилье от государства, поэтому рассказываем об этом больше.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется благодаря нескольким государственным программам, созданным для поддержки людей, которые потеряли крышу над головой из-за войны или принадлежат к социально уязвимым категориям, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно военным, людям с инвалидностью, семьям погибших защитников, а также оставшимся без дома из-за боевых действий.

Каждая инициатива имеет собственные условия, и хотя процесс оформления может быть долгим, эта помощь остается едва ли не единственным шансом снова иметь дом для многих людей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предусмотрено законом о жилом фонде социального назначения. Именно этот документ определяет механизм распределения квартир и круга граждан, имеющих право на поддержку.

Прежде всего, это внутренне перемещенные лица, военные, сироты, дети без родительской опеки, лица с инвалидностью, а также семьи погибших воинов. Право на получение также имеют те, чей дом был полностью разрушен из-за войны войны.

Для переселенцев государство вместе с донорами предлагает квартиры в новостройках или служебные помещения на определенный период. Чаще всего предпочтение отдается семьям с детьми, пожилым людям и тем, кто имеет инвалидность.

Для военных предусмотрены новые квартиры в ЖК или восстановленное помещение, профинансированное за счет государственного бюджета или средств международных партнеров.

Среди основных инициатив выделяется «єВідновлення». Она помогает переселенцам и потерявшим дом получить компенсацию в виде сертификатов на новую крышу над головой или денег на строительство.

Кроме этого, можно принять участие в «єОселя». Данная программа ориентирована на военных, медиков, педагогов и ученых. Для их доступна ипотека под 3%, а для остальных людей под 7%.

