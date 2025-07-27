Безкоштовне житло для переселенців в Рівному стало тією підтримкою, за яку нині тримаються тисячі людей, які втратили дім через війну.

Після повномасштабного вторгнення Росії питання безкоштовного житла для переселенців в Рівному постало особливо гостро, повідомляє Politeka.

За офіційними підрахунками, кількість переселенців в Україні вже сягнула п’яти мільйонів. Не всі мають фінансову змогу винаймати квартиру чи будинок, і саме тому державні та місцеві програми з тимчасового розміщення набули важливого значення.

Безкоштовне житло для переселенців в Рівному можна отримати через декілька механізмів. Один із головних шляхів - державний фонд нерухомості для тимчасового проживання. Цей фонд включає як державне, так і комунальне майно, а іноді навіть домівки, передані у тимчасове користування приватними власниками.

Але перш ніж говорити про переїзд у нове місце, людина має пройти реєстрацію як внутрішньо переміщена особа. Довідку ВПО можна оформити у місцевому ЦНАПі, управлінні соцзахисту або в органах місцевого самоврядування. Тільки після цього можна ставати в чергу на отримання даху над головою.

Принцип надання простий: нерухомість пропонують у тому населеному пункті, де особа офіційно зареєстрована. Безкоштовне житло для переселенців в Рівному передусім надається багатодітним сім’ям, одиноким матерям, пенсіонерам, людям з інвалідністю або тим, хто втратив будинок через бойові дії.

Щоб потрапити до списку претендентів, потрібно подати заяву і прикріпити пакет документів. Серед них: копії паспортів, ідентифікаційні коди, довідки ВПО, документи про сімейний стан та інші свідоцтва, які підтверджують право на пільгу.

Якщо заяву подає не сам переселенець, а його довірена особа, потрібно надати довіреність та документи, що підтверджують особу представника.

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