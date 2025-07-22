У Дніпрі мешканці, які змушені були покинути свої домівки через війну, мають можливість отримати грошову допомогу для ВПО.

Грошова допомога для ВПО в Дніпрі залишається однією з найактуальніших тем для людей, які змушені були зпереїжджати до нового міста з небезпечних регіонів, повідомляє Politeka.

Як інформує портал "Дія", грошова допомога для ВПО в Дніпрі доступна для тих, хто має статус переселенця. Йдеться про виплати у розмірі 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Кошти надходять на картку єПідтримка. Їх можна використовувати на власний розсуд: розраховуватись у магазинах, знімати готівку, оплачувати послуги чи перераховувати частину на підтримку армії.

Право на грошову допомогу для ВПО в Дніпрі мають переселенці з регіонів, де тривають бойові дії, а також жителі тимчасово окупованих або заблокованих громад. Повний перелік таких населених пунктів визначає Міністерство з питань реінтеграції.

Щоб отримати підтримку, необхідно мати довідку внутрішньо переміщеної особи. Її можна оформити як онлайн у застосунку Дія, так і офлайн у ЦНАПах, органах соцзахисту або у виконкомах місцевих рад.

Виплати надаються щомісяця, починаючи з того часу, коли було подано заявку. Вони нараховуються за повний місяць, навіть якщо звернення було подано під самий кінець. Термін дії цієї підтримки - до завершення воєнного стану плюс ще один місяць.

Затримки із надходженням коштів можуть траплятися. Про це попереджав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. Причини дві: або документи ще не обробили, або ж на перших позиціях стоять виплати для сектору безпеки і оборони, а вже потім соціальні.

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