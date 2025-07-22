В Днепре жители, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, имеют возможность получить денежную помощь для ВПЛ.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепре остается одной из самых актуальных тем для людей, которые вынуждены были переезжать в новый город из опасных регионов, сообщает Politeka.

Как информирует портал "Дія", денежная помощь для ВПЛ в Днепре доступна для тех, кто имеет статус переселенца. Речь идет о выплатах в размере 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Средства поступают на карту єПідтримка. Их можно использовать по своему усмотрению: рассчитываться в магазинах, снимать наличные деньги, оплачивать услуги или перечислять часть в поддержку армии.

Право на денежную помощь для ВПЛ в Днепре имеют переселенцы из регионов, где продолжаются боевые действия, а также жители временно оккупированных или заблокированных общин. Полный перечень таких населенных пунктов определяет Министерство по реинтеграции.

Чтобы получить поддержку, необходимо иметь справку внутри перемещенного лица. Ее можно оформить как онлайн в приложении Дія, так и офлайн в ЦНАПах, органах соцзащиты или в исполкомах местных советов.

Выплаты предоставляются ежемесячно, начиная с того времени, когда была подана заявка. Они начисляются за полный месяц, даже если обращение было подано в самом конце. Срок действия этой поддержки – до завершения военного положения плюс еще один месяц.

Задержки с поступлением средств могут случаться. Об этом предупреждал замминистра социальной политики Виталий Музыченко. Причины две: либо документы еще не обработали, либо на первых позициях стоят выплаты для сектора безопасности и обороны, а потом социальные.

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