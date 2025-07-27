Бесплатное жилье для переселенцев в Ровно стало той поддержкой, за которую ныне держатся тысячи людей, потерявших дом из-за войны.

После полномасштабного вторжения России вопрос бесплатного жилья для переселенцев в Ровно возник особенно остро, сообщает Politeka.

По официальным подсчетам, количество переселенцев в Украине уже достигло пяти миллионов. Не все имеют финансовую возможность снимать квартиру или дом, и именно поэтому государственные и местные программы по временному размещению приобрели важное значение.

Бесплатное жилье для переселенцев в Ровно можно получить через несколько механизмов. Один из главных путей – государственный фонд недвижимости для временного проживания. Этот фонд включает как государственное, так и коммунальное имущество, а иногда даже дома, передаваемые во временное пользование частными собственниками.

Но прежде, чем говорить о переезде в новое место, человек должен пройти регистрацию как внутренне перемещенное лицо. Справку ВПЛ можно оформить в местном ЦНАПе, управлении соцзащиты или в органах местного самоуправления. Только после этого можно становиться в очередь на получение крыши над головой.

Принцип предоставления прост: недвижимость предлагают в том населенном пункте, где лицо официально зарегистрировано. Бесплатное жилье для переселенцев в Ровно прежде всего предоставляется многодетным семьям, одиноким матерям, пенсионерам, людям с инвалидностью или потерявшим дом из-за боевых действий.

Чтобы попасть в список соискателей, нужно подать заявление и прикрепить пакет документов. Среди них: копии паспортов, идентификационные коды, справки ВПЛ, документы о семейном положении и другие свидетельства, подтверждающие право на льготу.

Если заявление подает не сам переселенец, а его доверенное лицо, следует предоставить доверенность и документы, подтверждающие личность представителя.

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