У Кривому Розі діють програми допомоги для тих, хто змушений був покинути свій дім через війну та шукає безкоштовне житло для переселенців.

Безкоштовне житло для переселенців в Кривому Розі стало справжнім рятувальним колом для людей, які втратили дім або не мають змоги платити за оренду, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців в Кривому Розі доступне за кількох умов, зокрема потрібно мати статус внутрішньо переміщеної особи. Для цього спочатку необхідно отримати відповідну довідку.

Це можна зробити у місцевому ЦНАПі, через управління соцзахисту або в органах місцевої влади, залежно від того, де людина зараз перебуває.

Безкоштовне житло для переселенців в Кривому Розі можна отримати з так званого фонду тимчасового проживання. Цей фонд включає державні, комунальні та приватні приміщення, які держава офіційно прийняла в користування. Надання дому відбувається у межах тієї громади, де особа зареєстрована як ВПО.

У пріоритеті під час розподілу перебувають сім’ї з дітьми, багатодітні родини, жінки при надії, люди похилого віку та ті, хто втратив працездатність. Якщо нерухомість була зруйнована або визнана непридатною через бойові дії, це також дає право на першочергове отримання тимчасового прихистку.

Щоб скористатися такою можливістю, людина має звернутися до адміністративного центру, органів місцевого самоврядування або до районної адміністрації. Там необхідно подати заяву разом із пакетом документів.

Серед них будуть копії паспорта, довідки ВПО, ідентифікаційного коду, документи про родинні зв’язки та докази пріоритетності, якщо вони є.

У випадку, коли заяву подає уповноважений представник, потрібно мати також довіреність і документи, що посвідчують особу цієї людини.

Житлова норма становить не менше шести квадратних метрів на одну людину. Жити у такому помешканні можна до року. Якщо ситуація не зміниться, термін можна буде подовжити.

Джерело.

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