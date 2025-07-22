Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге стало настоящим спасательным кругом для людей, потерявших дом или не имеющих возможности платить за аренду, сообщает Politeka.
Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге доступно при нескольких условиях, в частности, нужно иметь статус внутренне перемещенного лица. Для этого сначала необходимо получить соответствующую справку.
Это можно сделать в местном ЦНАПе, через управление соцзащиты или в органах местных властей, в зависимости от того, где человек сейчас находится.
Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге можно получить из так называемого фонда временного проживания. Этот фонд включает в себя государственные, коммунальные и частные помещения, которые государство официально приняло в пользование. Предоставление дома происходит в пределах того общества, где лицо зарегистрировано как ВПЛ.
В приоритете во время распределения находятся семьи с детьми, многодетные семьи, женщины при надежде, пожилые люди и те, кто потерял трудоспособность. Если недвижимость была разрушена или признана непригодной из-за боевых действий, это также дает право на первоочередное получение временного убежища.
Чтобы воспользоваться такой возможностью, человек должен обратиться в административный центр, органы местного самоуправления или в районную администрацию. Там нужно подать заявление вместе с пакетом документов.
Среди них будут копии паспорта, справки ВПЛ, идентификационного кода, документы о родственных связях и доказательства приоритетности, если они есть.
В случае, когда заявление подает уполномоченный представитель, нужно иметь также доверенность и документы, удостоверяющие личность этого человека.
Жилищная норма составляет не менее шести квадратных метров на одного человека. Жить в таком доме можно до года. Если ситуация не изменится, срок можно продлить.
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