Подорожчання продуктів у Полтавській області відзначається й на м’ясному ринку, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію надає портал Мінфін.

Серед основних позицій – буженина, грудинка зі свинини та сало домашнього приготування. Розцінки на ці товари поступово збільшуються, хоч і не стрибкоподібно. За останній місяць вартість буженини Ятрань зросла на 7,50 грн, досягнувши середнього показника 645,58 за кілограм. У торгових мережах цінник коливається: найдешевше — 593,80 грн у Megamarket, а найдорожче — 689,00 грн у Novus.

Розцінки на свинячу грудинку також трохи піднялися — на 2,25 гривні. Середній рівень на сьогодні становить 215,20 за кг. У різних точках продажу ситуація відрізняється: від 199,00 у Novus до 238,00 у Megamarket. Найнижчі значення, традиційно, спостерігаються у Metro та Novus.

Сало домашнє дорожчає швидше: за останні 30 днів воно зросло в ціні на 8,55 гривень — тепер середня сума становить 252,05 за кілограм. Зокрема, у Megamarket ціна становить 215,10, тоді як у Novus — 289,00. Така різниця говорить про нестабільність ринку.

Ціни на аналогічні товари в місцевих магазинах мережі «Сільпо» наступні: запечена буженина «Майстерня ковбас» (100 г) — 56,90 грн, охолоджена грудинка (100 г) — 19,16, а сало «Крижок» — 24,90 за 100 г. Попри різну упаковку та походження, ця продукція також підпадає під загальну тенденцію до зростання цін.

Подорожчання продуктів у Полтавській області вкотре підтверджує, що навіть стабільні м’ясні позиції поступово стають менш доступними. Споживачам варто моніторити вартість перед покупкою та звертати увагу на акційні пропозиції, адже коливання можуть бути суттєвими навіть протягом кількох днів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.