Подорожание продуктов в Полтавской области подтверждает, что даже стабильные мясные позиции постепенно становятся менее доступными.

Подорожание продуктов в Полтавской области отмечается и на мясном рынке, сообщает Politeka.

Актуальную информацию предоставляет портал Минфин .

Среди основных позиций – буженина, грудинка из свинины и сало домашнего приготовления. Расценки на эти товары постепенно увеличиваются, хоть и не скачкообразно. За последний месяц стоимость буженины Ятрань выросла на 7,50 грн., достигнув среднего показателя 645,58 за килограмм. В торговых сетях ценник колеблется: дешевле всего — 593,80 грн в Megamarket, а самое дорогое — 689,00 грн в Novus.

Расценки на свиную грудинку тоже немного поднялись – на 2,25 гривны. Средний уровень на сегодняшний день составляет 215,20 за кг. В разных точках продаж ситуация отличается: от 199,00 у Novus до 238,00 у Megamarket. Самые низкие значения традиционно наблюдаются у Metro и Novus.

Сало домашнее дорожает быстрее: за последние 30 дней оно выросло в цене на 8,55 гривен – теперь средняя сумма составляет 252,05 за килограмм. В частности, в Megamarket цена составляет 215,10, тогда как в Novus – 289,00. Такая разница говорит о нестабильности рынка.

Цены на аналогичные товары в местных магазинах сети «Сільпо» следующие: запеченная буженина «Мастерская колбас» (100 г) – 56,90 грн, охлажденная грудка (100 г) – 19,16, а сало «Крыжок» – 24,90 за 100 г. Несмотря на различную упаковку и происхождение, эта продукция также подпадает под общую тенденцию роста цен.

Подорожание продуктов в Полтавской области подтверждает, что даже стабильные мясные позиции постепенно становятся менее доступными. Потребителям следует мониторить стоимость перед покупкой и обращать внимание на акционные предложения, ведь колебания могут быть существенными даже в течение нескольких дней.

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