Зважаючи на дефіцит продуктів у Полтавській області, сільському господарству необхідне термінове зрошення та захист посівів.

Цьогорічні погодні умови створюють дефіцит продуктів у Полтавській області та багатьох інших регіонах, повідомляє Politeka.

У червні аграрії зіткнулися з критичними викликами: на півдні – сильна посуха, у центрі та на сході – зливи, град і нестача вологи, що загальмували розвиток овочевих культур, баштанних і коренеплодів.

За даними Укргідрометеоцентру, спостерігалася напружена ґрунтова посуха. Незначні опади не покращили ситуацію, а знижена температура вночі ще більше уповільнила зростання рослин. На Дніпропетровщині град знищив значні площі овочевих, картоплі й кавунів – у районах Синельникова, Самари та Павлограда град досягав понад 5 мм у діаметрі.

У багатьох центральних, а також східних регіонах, включаючи Полтавську область, рівень вологи в ґрунті виявився критично низьким — від 5 до 40 мм замість звичних 80–110 мм. Через це рослини в’януть вдень, листя скручується та жовтіє. Особливо страждають пізні культури: кукурудза, соя, соняшник. Внаслідок зменшення продуктивної вологи та високих температур спостерігається помітне погіршення загального стану посівів.

На заході країни ситуація залишається стабільною – помірний клімат і дощі сприяють розвитку овочів та баштанних. У цих регіонах прогнози врожайності поки що не викликають тривоги.

А от на півдні та в центральних частинах, де, як зазначено, триває дефіцит продуктів у Полтавській області, сільському господарству необхідне термінове зрошення та захист посівів. Інакше нестача доступних овочів і фруктів вже найближчим часом призведе до зростання цін і ускладнення продовольчої ситуації.

Джерело: «АПК-Інформ»

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