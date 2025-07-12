Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області через цю програму спрямована на забезпечення стабільності та підтримки найбільш вразливих мешканців.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області залишається одним із пріоритетів соціальних програм, що реалізуються міжнародними гуманітарними організаціями, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Карітас Полтава.

У межах ініціативи «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні», Карітас Полтава продовжує реєстрацію на фінансову підтримку для покриття витрат на оренду житла терміном до пів року.

Ця програма доступна у громадах: Полтавська, Миргородська, Коломацька, Кременчуцька та Кобеляцька. Допомогу можуть отримати новоприбулі внутрішньо переміщені особи, які прибули до зазначених населених пунктів не пізніше ніж 30 днів тому.

Важливо: отримати підтримку можуть лише ті, хто відповідає хоча б одній з умов уразливості, а саме:

має інвалідність ;

страждає на серйозне хронічне захворювання ;

є самотнім літнім громадянином (віком від 55 років) без родинної підтримки;

є одинокою матір’ю, батьком або опікуном неповнолітніх;

представляє багатодітну родину (троє і більше дітей);

є вагітною жінкою або мати з малюком до 3 років.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області через цю програму спрямована на забезпечення стабільності та підтримки найбільш вразливих мешканців, які змушені були залишити свої домівки через війну.

До слова, на Полтавщині також помітили зменшення розміру субсидій.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на неопалювальний період обчислюються на основі доходів домогосподарства за попередній календарний рік, а також пенсійного забезпечення станом на березень поточного року.

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