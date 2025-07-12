Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области через эту программу направлена ​​на обеспечение стабильности и поддержки наиболее уязвимых жителей.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области остается одним из приоритетов социальных программ, реализуемых международными гуманитарными организациями, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Каритас Полтава.

В рамках инициативы «Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине» Каритас Полтава продолжает регистрацию на финансовую поддержку для покрытия расходов на аренду жилья сроком до полугода.

Эта программа доступна в общинах: Полтавская, Миргородская, Коломацкая, Кременчугская и Кобеляцкая . Помощь могут получить вновь прибывшие внутренне перемещенные лица , прибывшие в указанные населенные пункты не позднее 30 дней назад .

Важно: получить поддержку могут только те, кто отвечает хотя бы одному из условий уязвимости , а именно:

имеет инвалидность ;

страдает серьезным хроническим заболеванием ;

является одиноким пожилым гражданином (возрастом от 55 лет) без семейной поддержки;

является одинокой матерью, отцом или опекуном несовершеннолетних;

представляет многодетную семью (трое и более детей);

является беременной женщиной или мать с малышом до 3 лет .

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области через эту программу направлена ​​на обеспечение стабильности и поддержки наиболее уязвимых жителей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Кстати, на Полтавщине также заметили уменьшение размера субсидий.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области на неотапливаемый период исчисляются на основе доходов домохозяйства за предыдущий календарный год, а также пенсионного обеспечения на март текущего года.

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