Погодные условия этого года создают дефицит продуктов в Полтавской области и многих других регионах, сообщает Politeka.

В июне аграрии столкнулись с критическими вызовами: на юге – сильная засуха, в центре и на востоке – ливни, град и недостаток влаги, затормозившие развитие овощных культур, бахчевых и корнеплодов.

По данным Укргидрометеоцентра, наблюдалась напряженная почвенная засуха. Небольшие осадки не улучшили ситуацию, а пониженная температура ночью еще больше замедлила рост растений. В Днепропетровской области град уничтожил значительные площади овощных, картофеля и арбузов – в районах Синельникова, Самары и Павлограда град достигал более 5 мм в диаметре.

Во многих центральных, а также восточных регионах, включая Полтавскую область , уровень влаги в почве оказался критически низким – от 5 до 40 мм вместо привычных 80–110 мм. Из-за этого растения увядают днем, листья скручиваются и желтеют. Особенно страдают поздние культуры: кукуруза, соя, подсолнечник. В результате уменьшения продуктивной влаги и высоких температур наблюдается заметное ухудшение общего состояния посевов.

На западе страны ситуация остается стабильной – умеренный климат и дожди способствуют развитию овощей и бахчевых. В этих регионах прогнозы урожайности пока не вызывают тревогу.

А вот на юге и в центральных частях, где, как отмечено, продолжается дефицит продуктов в Полтавской области, сельскому хозяйству необходимо срочное орошение и защита посевов. Иначе нехватка доступных овощей и фруктов уже в ближайшее время приведет к росту цен и усложнению продовольственной ситуации.

Источник: «АПК-Інформ»

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