Подорожчання продуктів у Вінниці вже відчутно б’є по гаманцях споживачів, змушуючи їх шукати більш економні варіанти.

Подорожчання продуктів у Вінниці відчутно впливає на вартість основних фруктів, які щодня купують місцеві мешканці, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію надає портал Мінфін.

Зокрема, виноград за останній місяць значно здорожчав — середня ціна зросла до 248,40 гривень за кілограм, що на 19,63 більше у порівнянні з червнем. Найвищі розцінки у мережі Megamarket, де кілограм ягід коштує 307,80, тоді як у Novus його можна придбати за 189 гривень.

Також у Вінниці піднялися ціни на яблука сорту Айдаред. Середня вартість кілограма досягла 109,90, що на 10 гривень більше, ніж у попередній місяць. Найвигіднішою пропозицією залишається Auchan, де фрукти коштують саме стільки. Зміни торкнулися і полуниці — найпопулярнішої ягідної продукції. Її середня вартість тепер становить 312 грн за кілограм, що перевищує минуломісячний показник на 53 грн.

Аналіз індексу споживчих цін показує, що тенденція до підвищення вартості фруктів триває. Зростання ціни на ягоди, яблука та виноград пов’язане з сезонними факторами, коливаннями у постачанні та логістичними витратами. Подорожчання продуктів у Вінниці вже відчутно б’є по гаманцях споживачів, змушуючи їх шукати більш економні варіанти покупок або знижки в магазинах.

Експерти рекомендують уважно відстежувати коливання, планувати витрати та скористатися сезонними акціями для збереження бюджету. Незважаючи на це, підвищення розцінок створює додаткові виклики для сімей, особливо тих, хто має обмежені доходи.

Подорожчання основних фруктів у Вінниці — сигнал до того, що важливо адаптуватися до ринкових змін і шукати можливості для вигідних покупок без шкоди якості харчування.

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