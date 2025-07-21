Подорожание продуктов в Виннице уже ощутимо бьет по кошелькам потребителей, заставляя их искать более экономные варианты.

Подорожание продуктов в Виннице ощутимо влияет на стоимость основных фруктов, ежедневно покупаемых местными жителями, сообщает Politeka.

Актуальную информацию предоставляет портал Минфин .

В частности, виноград за последний месяц значительно подорожал – средняя цена выросла до 248,40 гривен за килограмм, что на 19,63 больше по сравнению с июнем. Самые высокае расценки в сети Megamarket, где килограмм ягод стоит 307,80, в то время как у Novus его можно приобрести за 189 гривен.

Также в Виннице поднялись цены на яблоки сорта Айдаред. Средняя стоимость килограмма достигла 109,90, что на 10 гривен больше, чем в прошлом месяце. Самым выгодным предложением остается Auchan, где фрукты стоят именно столько. Изменения коснулись и клубники – самой популярной ягодной продукции. Ее средняя стоимость теперь составляет 312 грн. за килограмм, что превышает прошлогодний показатель на 53 грн.

Анализ индекса потребительских цен показывает, что тенденция к повышению стоимости фруктов продолжается. Рост цены на ягоды, яблоки и виноград связан с сезонными факторами, колебаниями в снабжении и логистическими затратами. Подорожание продуктов в Виннице уже ощутимо сказывается на кошельках потребителей, заставляя их искать более экономные варианты покупок или скидки в магазинах.

Эксперты рекомендуют внимательно отслеживать колебания, планировать расходы и использовать сезонные акции для сохранения бюджета. Несмотря на это, повышение расценок создает дополнительные вызовы для семей, особенно имеющих ограниченные доходы.

Удорожание основных фруктов в Виннице - сигнал к тому, что важно адаптироваться к рыночным изменениям и искать возможности для выгодных покупок без ущерба качеству питания.

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