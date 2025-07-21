Дефіцит продуктів у Полтавській області може посилитися через несприятливі погодні умови, які сповільнюють розвиток овочевих культур на всій території України, повідомляє Politeka.

Про це розповідає «АПК-Інформ».

Червень ознаменувався затяжною спекою, різкими зливами, градами та нестачею вологи, що критично впливає на стан врожаю.

На півдні, зокрема у Херсонському регіоні, триває жорстка посуха. Незначні дощі не здатні покращити ситуацію — рослини в’януть, зупинився розвиток баштанних і бульбових культур. Центр і схід країни також потерпають: тут спостерігається дефіцит ґрунтової вологи, у денний час листя скручується, рослини втрачають життєві сили. У Дніпропетровській області град діаметром понад 5 мм знищив частину овочевих посівів.

У звіті Укргідрометеоцентру зазначається: в багатьох районах Полтавщини рівень вологи знизився до 5–40 мм, що в кілька разів менше за норму. Через це стан кукурудзи, соняшнику та сої різко погіршився. В'янення, жовтизна та викривлення листків стали типовими ознаками стресу. На ділянках із кращими показниками ситуація стабільніша, хоча небезпека залишається високою.

Дефіцит продуктів у Полтавській області є прямим наслідком погодних коливань. Очікується, що без штучного поливу та належного захисту врожай може виявитися рекордно низьким, особливо в умовах відкритого ґрунту.

Джерело: «АПК-Інформ».

До слова, на Полтавщині також дорожчають продукти. За останній місяць найбільше зросла вартість картоплі – середня ціна на неї наразі становить 43,80 грн/кг. Для порівняння, ще у червні середній показник тримався на рівні 36,39.

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