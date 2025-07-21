Дефицит продуктов в Полтавской области может усугубиться из-за неблагоприятных погодных условий, замедляющих развитие овощных культур на всей территории Украины, сообщает Politeka.

Об этом рассказывает АПК-Информ.

Июнь ознаменовался затяжной жарой, резкими ливнями, градами и недостатком влаги, что критически влияет на состояние урожая.

На юге, в частности, в Херсонском регионе, продолжается жесткая засуха. Незначительные дожди не способны улучшить ситуацию — растения увядают, остановилось развитие бахчевых и клубневых культур. Центр и восток страны также страдают: здесь наблюдается дефицит почвенной влаги, в дневное время листья скручиваются, растения теряют жизненные силы. В Днепропетровской области град диаметром более 5 мм уничтожил часть овощных посевов.

В отчете Укргидрометеоцентра отмечается: во многих районах Полтавщины уровень влаги снизился до 5–40 мм, что в несколько раз меньше нормы. Из-за этого состояние кукурузы, подсолнечника и сои резко ухудшилось. Увядание, желтизна и искривление листьев стали типичными признаками стресса. На участках с лучшими показателями ситуация более стабильная, хотя опасность остается высокой.

Дефицит продуктов в Полтавской области является прямым следствием погодных колебаний. Ожидается, что без искусственного полива и соответствующей защиты урожай может оказаться рекордно низким, особенно в условиях открытого грунта.

Источник: « АПК-Информ ».

К слову, в Полтавской области также дорожают продукты. За последний месяц больше всего возросла стоимость картофеля – средняя цена на него сейчас составляет 43,80 грн/кг. Для сравнения, еще в июне средний показатель держался на уровне 36,39.

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