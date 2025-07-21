Подорожчання продуктів у Полтавській області набирає обертів, повідомляє Politeka.

Про це свідчить інформація з порталу Мінфін.

За останній місяць найбільше зросла вартість картоплі – середня ціна на неї наразі становить 43,80 грн/кг. Для порівняння, ще у червні середній показник тримався на рівні 36,39. Особливо відчутний стрибок відбувся у липні, коли з 5 по 13 число вартість підскочила більш ніж на 10 гривень.

На м’ясному ринку також помітні зміни. Куряче стегно, що у червні коштувало в середньому 138,92 грн, зараз обійдеться у 139,00, хоча на початку місяця ціна доходила до 154 грн. Варена ковбаса “Алан лікарська” наразі має цінник у 412,98 кг – за місяць зростання склало 11,63. Ціни у супермаркетах коливаються: від 357,00 у Megamarket до 449,00 у Novus.

Свинна грудинка також не залишилась осторонь – зараз середня вартість складає 215,20. Ще у червні ціна була на рівні 212,16. У той же час свинина шашлик додала майже 10 гривень і коштує 254,30 за кілограм. Найдорожчий варіант – у Metro (314,90), найдешевший – у Novus (189,00).

У Полтаві, згідно з даними місцевих мереж, у "Сільпо" куряче стегно “Епікур” (великий лоток) коштує за 100 г 31,00 грн, ковбаса “Алан Українська” (330 г) – 449,00, а свиняча грудинка – 19,99 за 100 г. Водночас у магазинах АТБ картоплю продають по 25,95 кг, а свинячий шашлик “ЦЕМ'ЯСО” – по 329,95 кг.

Усе це свідчить про систематичне подорожчання продуктів у Полтавській області, яке зачіпає ключові харчові категорії – від овочів до м’ясних виробів. Споживачі вимушені пристосовуватися до нових умов, переглядаючи споживчі кошики та шукаючи акційні пропозиції.

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