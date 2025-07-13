Гуманітарну допомогу пенсіонерам у Полтавській області можна отримати з понеділка по п'ятницю.

Гуманітарна допомога пенсіонерам у Полтавській області надається благодійним фондом Карітас Україна, про що повідомляє Politeka.

Як зазначено на офіційному сайті організації, реалізується важливий проєкт — відкриття соціально-реабілітаційного центру для літніх людей.

Запрошення розповсюджується як на місцевих мешканців, так і на внутрішньо переміщених осіб віком понад 60 років, які наразі проживають у Полтаві.

Цей центр створений як простір підтримки, турботи та спілкування, де кожен отримує не лише гуманітарну допомогу пенсіонерам у Полтавській області, а й душевний комфорт та натхнення. Відвідувачі мають можливість скористатися різноманітними безкоштовними послугами, спрямованими на відновлення фізичного та психоемоційного стану.

Зокрема, тут регулярно проводять первинний медичний моніторинг, що включає вимірювання артеріального тиску, рівня цукру в крові, сатурації та кардіограму. Особливу увагу приділяють фізіотерапевтичним процедурам, серед яких магнітотерапія, ультрависокочастотна терапія, пресотерапія та сеанси в соляній кімнаті для підтримки дихальної системи.

Для збереження рухливості та профілактики вікових змін організовані заняття з лікувальної гімнастики. Крім того, проводяться психологічні тренінги, індивідуальні консультації з фахівцями та арт-терапевтичні заняття, що сприяють покращенню емоційного здоров’я та розвитку творчих здібностей.

Соціалізація учасників відбувається через клуби за інтересами — читацький, кіноклуб, музичні гуртки, а також заняття з танців, рукоділля, кулінарії. Усі відвідувачі мають змогу насолоджуватися гарячими обідами, які подають щоденно.

Центр працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00, за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця, 24.

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