Гуманитарную помощь пенсионерам в Полтавской области можно получить с понедельника по пятницу.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Полтавской области оказывается благотворительным фондом Каритас Украина, о чем сообщает Politeka.

Как отмечается на официальном сайте организации, реализуется важный проект – открытие социально-реабилитационного центра для пожилых людей.

Приглашение распространяется как на местных жителей, так и на внутренне перемещенных лиц старше 60 лет, проживающих в Полтаве.

Этот центр создан как простор поддержки, заботы и общения, где каждый получает не только гуманитарную помощь пенсионерам в Полтавской области, но и душевный комфорт и вдохновение. Посетители могут воспользоваться разнообразными бесплатными услугами, направленными на восстановление физического и психоэмоционального состояния.

В частности, здесь регулярно проводят первичный медицинский мониторинг, включающий измерение АД, уровня сахара в крови, сатурации и кардиограмму. Особое внимание уделяется физиотерапевтическим процедурам, среди которых магнитотерапия, ультравысокочастотная терапия, прессотерапия и сеансы в соляной комнате для поддержания дыхательной системы.

Для сохранения подвижности и профилактики возрастных изменений организованы занятия по лечебной гимнастике. Кроме того, проводятся психологические тренинги, индивидуальные консультации со специалистами и арттерапевтические занятия, способствующие улучшению эмоционального здоровья и развитию творческих способностей.

Социализация участников проходит через клубы по интересам — читательский, киноклуб, музыкальные кружки, а также занятия по танцам, рукоделию, кулинарии. Все посетители могут наслаждаться горячими обедами, которые подают ежедневно.

Центр работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по адресу: город Полтава, улица Семена Антонца, 24.

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